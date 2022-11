Crisanti (Pd) vuole “mettere insieme” gli eletti all’estero: “Lavoriamo uniti per gli italiani nel mondo”

Per Crisanti non è impossibile riunire gli eletti all’estero, al di là degli schieramenti politici, per portare avanti “riunioni e consultazioni” sui principali problemi delle comunità italiane all’estero. Con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni