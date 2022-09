Intesa al top. Continua la grande complicità fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In vacanza a Napoli, è tutto un tripudio di coccole, baci appassionati. E spunta pure un topless sbarazzino coperto dalle mani di Belu. Sulla barca, sono in compagnia del figlio della coppia, Santiago e di Luna Marì, figlia di lei e di Antonino Spinalbese, ed il clima è sereno e spensierato.

A volte ritornano. Aida Yespica pare abbia avuto un ritorno di fiamma con il fidanzato Geppi Lama. La modella ha postato una foto della sua vacanza a Bormio e qui sembra tutto normale. La novità è che ha taggato il suo ex, con cui la relazione è arrivata al capolinea due anni fa. La coppia era stata fidanzata per tre anni, con alti e bassi che avevano portato alla rottura definitiva circa 24 mesi fa. Sempre sexy ed in formissima, Aida ha postato scatti in lingerie di lusso ed ha dichiarato di essere dimagrita di ben 10 chili. In love. Sempre più innamorati Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Forse un secondo bebè è in arrivo? Chissà…

Lei modella e sosia di Brooke Shields ai tempi fastosi di Laguna Blu, lui campione di motociclismo, hanno già una figlia, Giulietta. Stanno trascorrendo una vacanza in Croazia su di uno yacht di lusso valutato circa 9 milioni di euro. Francesca e Valentino si sono conosciuti in pista, ad una gara motociclistica, dove lei era stata ingaggiata per fare l’ombrellina. E’ stato amore a prima vista, la bellezza sfolgorante di lei ha colpito subito Rossi e da quel momento non si sono più lasciati.

Ritorni di fiamma. Fra Irina Shayk e Bradley Cooper pare sia di nuovo sbocciato l’amore. La modella e l’attore ha avuto una relazione dal 2015 al 2019. Attualmente, entrambi in villeggiatura alle Bahamas, hanno postato una foto che li ritrae insieme, lui in pantaloncini, lei in bikini fiorito e calze reticolate trasparenti, mentre si appoggia sul collo di lui. Entrambi hanno una figlia, Lea De Seine.

Debutto di figlie di gieffine doc. La figlia di Guendalina Tavassi, Gaia Nicolini, è stata eletta Miss Cinema Lazio e parteciperà alle finali di Miss Italia. Bellissima, mora, fisico al top, 18 anni, la primogenita della nota influencer è pronta per partecipare al concorso di bellezza più famoso d’Italia. Tattoo. Georgina Rodriguez si tatua. La fidanzata di Cristiano Ronaldo si è tatuata il braccio, con due angeletti in volo. Per Georgina pare sia il primo tatuaggio, mentre Ronaldo ha spesso ribadito che non ha mai tatuato il suo corpo. Entrambi hanno una figlia, Bella Esmeralda.