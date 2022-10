Happy birthday e regalo da fiaba. Stefano De Martino per festeggiare i suoi 33 anni si è regalato una villa dal costo stimato di 2 milioni di euro. A Posillipo, quartiere vip di Napoli e protagonista delle vicende della soap opera Un posto al sole. L’elegante dimora è dotata di un parco privato e di accesso al mare. Ancora innamorati, Belen Rodriguez e Stefano De martino sono ancora sposati. Per ben due volte hanno fatto scadere la richiesta di divorzio. Dopo la relazione con Andrea Iannone e quella con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, Belenita pare proprio intenzionata a far funzionare il suo legame con Stefano.

Spray dress. Bella Hadid e l’abito spruzzato. Il mondo fashion non finisce mai di stupire. Durante la settimana parigina della moda una insolita performance ha animato le sfilate, ideata dalla griffe Coperni. La top model si è presentata in passerella indossando sola lingerie bianca e subito dopo è stata vestita con un abito ottenuto spruzzando vernice solidificata. Meravigliato il pubblico per questo insolito spray dress, che è stato rinominato come una sorta di abito su misura. A idearlo gli stilisti Sebastien Meyer e Arnaud Vaillant.

Aria di rottura fra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Appena due mesi dopo la cerimonia principesca in Georgia, seguita al matrimonio celebrato in segreto a Las Vegas, JLo pare non sopportare il vizio del fumo di lui. Una storia travagliata per la coppia che aveva rotto il fidanzamento nel 2004 per poi riprovarci circa 20 anni dopo. La cantante e l’attore sono già sull’orlo del divorzio, oppure è soltanto un amore un po’ litigarello? Fiocco rosa a casa di Miss Italia.

Secondo bebè per Clarissa Marchese. L’ex Miss Italia, già mamma di Arya di due anni, è in attesa di un altro bambino dal marito Federico Gregucci.

Ritentar non nuoce. Nei giorni scorsi Mauro Icardi ha lasciato il Galatasaray per cercare di riconquistare per l’ennesima volta la moglie Wanda Nara con un volo diretto da Istanbul fino all’Argentina. Intanto Wanda sfoggia una t-shirt con una torre Eiffel e sul retro il numero 9, il numero con cui Mauro giocava nell’Inter.