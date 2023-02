Aria di crisi tra Chiara Ferragni e il marito Fedez

Crop top e revival dell’outfit made in ’90, crisi di coppia, famiglie felici in vacanza e relax a 360 gradi. Le ultime news dal pianeta celebrities

Tendenze. Il crop top, la pancia scoperta rilanciata da vip e influencer. Sembra una nuova tendenza, ma in realtà è un revival vintage della fine degli anni ’90. E andando ancora più indietro nel tempo è una moda che lanciò la mitica Raffaella Carrà negli anni Sessanta. Chi non ricorda il suo famosissimo Tuca tuca, quel ballo snodatissimo in cui indossava il top cortissimo con l’ombelico in bella vista? Attualmente le adolescenti hanno già adottato il nuovo look dal sapore un po’ rétro, mostrando maglioncini cortissimi e seducenti almeno una spanna sopra la pancia. Anche le vip lo esibiscono, da Clizia Incorvaia a Chiara Ferragni. Sua sorella Valentina invece lo sfoggia con un originale oblò, regalando ai followers un principio di underboob. Fra le celebs fans del crop top ci sono anche Rita Ora e Taylor Swift che lo sfoggiano addirittura sul red carpet.

Nuovi amori ad alta quota. Innamoratissimi e dediti alle coccole, Lapo Elkann e Joana Lemos. Sono in vacanza a Saint Moritz, sugli sci, a tutto sport e amore. Stavolta sembra proprio una bella favola a lieto fine…

Cicogna in arrivo. Beatrice Valli, incinta all’ottavo mese, sfoggia un bel pancione. L’influencer ha già un figlio, Alessandro, nato dalla relazione con Nicolas Bovi, e Bianca, avuta dall’attuale compagno Marco Fantini, che diventerà padre per la seconda volta.

Buen retiro in famiglia I. Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino hanno deciso di concedersi una vacanza nelle campagne pavesi. Qualche giorno di relax da trascorrere insieme alla famiglia, ai figli Santiago e Luna Marì, alla sorella Cecilia e al fidanzato Ignazio, aspettando la fatidica data del loro matrimonio.

Buen retiro in famiglia II. Wanda Nara e la sorella Zaira hanno scelto come meta Rio De Janeiro. Dopo aver partecipato al famosissimo Carnevale, si sono ritagliate qualche giorno di relax. E Mauro Icardi, invece, ha festeggiato il 30’ compleanno in Turchia, insieme alle figlie.

Crisi di coppia oppure infinita telenovela? In questi giorni si susseguono i rumors su una presunta crisi fra Chiara Ferragni e il marito Fedez. C’è chi sussurra di vite separate all’interno della stessa casa. Ma forse, chissà, è solo una strategia di marketing per attirare l’attenzione.