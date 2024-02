Il Club Italiano di Rosario ha eletto il nuovo Comitato direttivo nel corso dell’Assemblea svoltasi sabato 3 febbraio, presso la sede sportiva di Alberdi, e apertasi con la presentazione ed approvazione della Memoria e del Bilancio dell’anno 2023.

Alla presidenza dell’Associazione è stato riconfermato il Cav. Marcelo Castello che, ringraziando per la fiducia conferitagli, ha ricordato il lavoro svolto dal direttivo assunto nel 2019 per salvare un’entità che era all’orlo di scomparire, e ribadito l’obiettivo di valorizzare la struttura edilizia della storica sede centrale del Club abbandonata da chi gestiva il Club in precedenza.

Presenti all’Assemblea l’On. Franco Tirelli, MAIE, il consigliere CGIE Mariano Gazzola, il segretario del Comites Rosario Marcelo Pintagro, anche loro soci del Club, e altri dirigenti, manifestando cosí l’importanza che il centenario Club ha per la comunità italiana di Rosario.

Di seguito il nuovo Direttivo del Club Italiano di Rosario: presidente Marcelo Castello, vicepresidente Pietro Renda, segretaria Rosana C. Spera, vicesegretario Mariano R. Gazzola, segretario ai verbali: Juan José Mocciaro, tesoriere Daniel D. Liguori, vicetesoriere Javier De Gregorio, consiglieri Titolari. Marcos F. Di Salvo, Fabricio R. Fragapane, Sergio Zanin, Gustavo D. Cisilino e Miriam Prioreschi; consiglieri supplenti: Angel J. La Fata, Iole A. Martino, Joana C. Tevez, Rocco C.A. Buoniconti, M. Alejandra Althaus, Revisore dei Conti Titolare Héctor R. N. Fonzo, Revisore dei Conti Supplente Viviana M. Fanti, Assessori Legali: Iván Ludueña e Lucas Aquino.