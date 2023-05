ARGENTINA | Cordoba, arriva il Festival della Cultura Italiana

Il Festival si propone come punto d'incontro per tutta la regione, con spazi dedicati alla gastronomia, la cultura e la musica italiani

La Camera di Commercio Italiana della città di Córdoba, in Argentina, ha confermato la realizzazione del primo Festival della Cultura Italiana, previsto per il 23 e 24 maggio. L’iniziativa ha ricevuto il visto dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico del municipio locale, e la CCI sta raccogliendo le adesioni di diverse istituzioni italiane presenti nella regione per l’avvio dei convegni relativi allo svolgimento dell’evento.

Il Festival si propone come punto d’incontro per tutta la regione, con spazi dedicati alla gastronomia, la cultura e la musica italiani.

La circoscrizione consolare di Córdoba riunisce anche le province nordoccidentali di Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero e Tucumán.