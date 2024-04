Tutto pronto per la seconda edizione della “MaraTANA”, la maratona di 3, 10 e 21km che si svolgerà il prossimo 28 aprile nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires.

Nei giorni scorsi il Consolato Generale ha presentato tutti i dettagli dell’evento, durante il quale saranno disposti diversi stand gastronomici, palchi per piccoli spettacoli artistici e sarà aperto al pubblico anche un gazebo della Direzione Nazionale delle Migrazioni argentina, dove il pubblico potrà ottenere un attestato in cui figura la data e l’imbarcazione in cui i propri avi italiani hanno raggiunto il porto di Buenos Aires.

La “MaraTANA” – gioco di parole tra ‘maratona’ e ‘tano’, l’appellativo con cui sono noti gli italiani in Argentina – si conferma così come un appuntamento fisso per l’inizio dell’autunno argentino, il cui scopo è anche la solidarietà: parte del ricavato infatti verrà devoluto alla Comunità di Sant’Egidio di Buenos Aires, che coi proventi dell’edizione 2023 ha potuto finanziare la costruzione del centro comunitario polifunzionale “Casa de la Amistad” destinato alla formazione di giovani adulti e all’integrazione sociale.

“Lo sport in generale e la corsa, e con loro la MaraTANA, hanno un forte profilo di aggregazione, inclusione, cultura e promozione di uno stile di vita sano. La MaraTANA è un evento di amicizia italo-argentina pensato non solo per corridori ma per godere di una domenica all’italiana in gruppo e in compagnia e per tutte le età” ha sottolineato il Console Generale d’Italia Carmelo Barbera in una nota diffusa alla stampa.

“La MaraTANA – aperta a chi vuole unirsi a questa grande festa dello sport – è un’opportunità per celebrare la più grande comunità italiana nel mondo fuori dall’Italia e rafforzare ulteriormente i legami tra le nostre comunità e i nostri paesi. La MaraTANA vuole diventare un appuntamento tradizionale della programmazione del Consolato Generale per promuovere la “cittadinanza attiva”, attraverso lo sport, l’aggregazione, l’identità, la cultura e lo stile di vita italiano, e anche per rafforzare ulteriormente la partecipazione della componente giovanile e femminile alla vita della nostra collettività”, conclude il comunicato.