Cosa pensa il popolo italiano dei social media?

Secondo il report annuale Digital 2023 elaborato dalla società “We are social”, è stato possibile rilevare un netto aumento degli utenti del nostro paese che utilizzano piattaforme di social media con una certa frequenza. Si stima, infatti, che su circa 51 milioni di internauti almeno 43 utilizzano le piattaforme social abitualmente. Whatsapp, in particolare, risulta essere il social maggiormente utilizzato dagli utenti dello stivale, seguito direttamente da Facebook, che si conferma come una delle piattaforme preferite dagli italiani, specialmente dagli internauti appartenenti ad una certa fascia d’età.

Al terzo posto del podio si inserisce invece Instagram, utilizzato da circa il 71% degli italiani. TikTok e Discord pesano molto meno rispetto agli altri portali, ma a partire dal 2020 stanno registrando tassi di crescita piuttosto interessanti. Dal momento che i social network, ormai, sono strumenti che fanno parte della vita quotidiana dei cittadini italiani, sarebbe interessante scoprire cosa gli utenti del nostro paese pensino di queste piattaforme. Nonostante queste vengano spesso demonizzate e criticate, infatti, tutti se ne servono per ottenere informazioni, comunicare con amici e parenti e per connettersi con il mondo.

Informazione sui social network

Sono 14 milioni e mezzo gli italiani che utilizzano Facebook come social network principale, e pare che 4 milioni e mezzo tra questi si servano della piattaforma come unico mezzo per reperire informazioni. Nonostante ciò, il rapporto che gli utenti del nostro paese stringono con i social network risulta piuttosto controverso. Buona parte di essi, infatti, ritiene che il digitale fomenti odio, conflittualità e propaghi con grande efficacia un numero sconfinato di fake news.

Proprio il tema delle notizie false divulgate sui social media, infatti, ha aperto un ampio dibattito negli ultimi anni, tanto che si è pensato di limitare il fenomeno mediante interventi mirati e campagne di sensibilizzazione rivolte agli utenti maggiormente esposti. Si evince, dunque, che buona parte degli italiani conduca con i social (e in particolar modo con Facebook) una relazione di amore e odio. Il risultato è che gli utenti utilizzano tali piattaforme per informarsi pur consapevoli del fatto che occorre fare molta attenzione e verificare su fonti esterne le notizie in cui si imbattono quotidianamente.

Comunicazione e messaggistica

Uno degli scopi principali per cui i social media hanno visto la luce riguarda proprio la possibilità di comunicare in maniera istantanea con utenti dislocati in ogni parte del mondo. Da questo punto di vista, gli italiani sembrano trovare indispensabile l’utilizzo di app di messaggistica come Whatsapp, che risulta essere il social utilizzato dalla maggior parte degli utenti (circa il 90%). Le fasce di utenti di età compresa tra i 14 e i 35 anni, inoltre, dichiarano di utilizzare in maniera prioritaria anche il servizio di messaggistica direct offerto da Instagram.

Secondo una recente indagine condotta tra gli internauti italiani, pare che il 58% di questi si fida degli influencer online e apprezza le modalità di intrattenimento offerte dai Reels. Insieme a Youtube, infatti, Instagram si rivela essere la piattaforma social più utilizzata per la ricerca di intrattenimento sul web. Secondo Toptrade, tra le applicazioni più utilizzate dagli italiani troviamo Instagram, seguita direttamente da TikTok e dai portali per giochi di casino online. Senza dubbio, quindi, possiamo confermare che gli italiani apprezzano in maniera evidente i social media per messaggiare, fruire e creare contenuti creativi online.

Italiani e social media

Sebbene le piattaforme social vengano spesso demonizzate, bisogna prendere atto del fatto che quasi la totalità degli utenti italiani se ne serve con estrema frequenza. In media, nel nostro paese, piattaforme come Facebook o Instagram vengono utilizzate per circa 107 minuti ogni giorno. Si tratta, dunque, di strumenti che fanno ormai parte della nostra vita e sembra abbastanza evidente che gli internauti dello stivale ne apprezzino ampiamente le funzionalità e i servizi.

