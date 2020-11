Apertura sedi consolari a Saarbrücken e Norimberga, dalla Germania: “Grazie Ricardo Merlo”

La rivisita EOS, molto seguita dai nostri connazionali residenti in terra tedesca, dedica oggi un articolo al Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero. Nel pezzo si sottolinea quanto sia stato importante, fondamentale, il contributo del Sottosegretario per l’apertura di nuove sedi consolari in Germania. ItaliaChiamaItalia ha deciso di rilanciare la nota targata EOS: eccola pubblicata integralmente qui di seguito, sia in italiano che in tedesco

Colui che si è innamorato degli italiani all’estero come lo fu il Ministro Mirko Tremaglia quando nel 1963 andò nel cimitero di Asmara per trovare la tomba del padre morto in Africa e vide i fiori sulle tombe degli italiani. Erano due garofani rossi e una felce verde, i colori del tricolore. Fu per sua iniziativa, nel 1968, che si fondò il Comitato Tricolore per gli Italiani nel mondo, rivolto, come diceva lui, agli italiani fuori e dentro i confini.

È ciò che in Germania e in Europa rappresenta il Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario al Ministero degli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero; è proprio Merlo il vero Erede di Tremaglia, colui che è sceso in campo dopo decenni per dare lustro e servizi agli Italiani nel mondo.

Nello specifico parliamo della Germania, con le aperture ufficiali di sedi consolari dopo la chiusura avvenuta negli anni addietro, a causa di un governo a guida PD, nello specifico a Saarbrücken e Norimberga.

A questo punto vogliamo dire in maniera chiara che è vergognoso il fatto che ci siano persone che si ritengono paladini degli italiani e attuatori delle riaperture delle sedi consolari a Saarbrücken e Norimberga. Come sono vergognose anche le dichiarazioni politiche di non molto tempo fa nelle quali sono state criticate le politiche per gli italiani all’estero di Merlo e messa in dubbio la sua riconferma a Sottosegretario.