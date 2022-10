Il giallo del tattoo. Victoria Beckam, ex Spice Girl, si è fatta rimuovere dal polso il tatuaggio dedicato al marito David. Stanca del tattoo oppure si tratta di un segnale di crisi matrimoniale? Staremo a vedere…Dua Lipa volta pagina. La cantante cult delle teen agers, dopo la relazione con Anwar Hadid finita nel 2021, ha deciso di riprendere in mano la sua vita sentimentale. A New York è stata avvistata in presenza di un affascinante e misterioso accompagnatore.

Wanda e Mauro, no, sì, forse. Continua a tenere banco la notizia dell’avvenuta separazione fra la manager e influencer Wanda Nara ed il marito calciatore Mauro Icardi. Dopo mesi e mesi di tira e molla, di addii e di precipitose riconciliazioni a suon di battute sui social media, la coppia pare veramente intenzionata a dire definitivamente basta. Adesso la separazione legale dovrà occuparsi dell’affidamento delle figlie Francesca e Isabella e dell’ingente patrimonio. Denaro a fiumi, auto di lusso, abitazioni principesche. Wanda ha anche altri tre figli avuti dal primo marito Maxi Lopez: Valentino, Costantino e Benedicto.

C’eravamo tanto amati. Amore al capolinea per Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Dopo otto anni dal matrimonio celebrato in Inghilterra, la coppia ha deciso di separarsi. Bye bye love anche per Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, che si sono lasciati dopo 14 anni di relazione.

Paparazzo per amore. Paris Hilton e il marito Carter Reum hanno trascorso una vacanza nei pressi del lago di Como. Chissà se hanno incontrato George Clooney con la moglie Amal Alamuddin… Comunque Carter si era trasformato in una sorta di paparazzo, immortalando la bella Paris sullo sfondo di paesaggi romantici e indimenticabili. C’è chi preferisce lo sport. Margot Robbie nel tempo libero ama dilettarsi con il surf, svolazzando fra le onde. L’attrice e produttrice cinematografica australiana ha iniziato la sua carriera interpretando film indipendenti australiani, per poi approdare alla soap opera Neighbours.