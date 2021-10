Amministrative, affluenza in calo. Milano, vince Sala. Roma, Michetti e Gualtieri al ballottaggio. Letta torna in Parlamento

Urne chiuse, a Milano vince Beppe Sala. A Roma saranno Michetti e Gualtieri a sfidarsi in occasione del ballottaggio per la poltrona più alta del Campidoglio. Dove vanno insieme M5S e Pd vincono. Bella partita di Fratell d'Italia, non così bene la Lega, Forza Italia continua a fare fatica

Beppe sala vince a Milano, riconfermandosi così già al primo turno sindaco del capoluogo lombardo. A Roma la sfida al ballottaggio sarà tra Gualtieri e Michetti: vedremo dove andrà il voto degli elettori che hanno preferito l’ormai ex sindaco Virginia Raggi. Successo del centrosinistra a Napoli: lì l’alleanza tra Pd e M5S ha funzionato e ha vinto. Da replicare anche in futuro a livello nazionale?

A Torino si sfideranno al ballottaggio centrodestra e centrosinistra; fuori il M5S. Chiara Appendino, che negli ultimi anni ha governato il capoluogo piemontese, è stata bocciata dagli elettori.

Enrico Letta torna alla Camera: il segretario nazionale del Pd è stato eletto alle suppletive di Siena. Bella soddisfazione, congratulazioni.

***

Amministrative e regionali in Calabria, urne chiuse in tutta Italia. È del 60,13% l’affluenza a livello nazionale della tornata elettorale amministrativa, secondo i primi dati provvisori del Ministero dell’Interno; un dato in calo rispetto alle precedenti amministrative, quando la percentuale era stata del 65,90.

Il vero vincitore è dunque l’astensionismo; a Napoli, per esempio, ha votato meno di un elettore su due.

BERLUSCONI SEGUE VOTO AD ARCORE, TAJANI E BIG FI CON OCCHIUTO IN CALABRIA

Forza Italia punta tutto sulla Calabria, dove dagli ultimi exit poll sembra scontata la vittoria dell’azzurro Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione. Non a caso, il numero due del partito, Antonio Tajani, è a Catanzaro, dove Occhiuto ha allestito il suo comitato elettorale.

Il coordinatore nazionale forzista attenderà con l’attuale capogruppo alla Camera di Fi l’esito del voto amministrativo e commenterà con i giornalisti i primi dati. A Catanzaro sono attesi big e vari parlamentari azzurri. Silvio Berlusconi seguirà in tv lo spoglio elettorale nella sua storica residenza di Arcore, Villa San Martino.

Roma, proiezioni Swg per La7: Raggi e Gualtieri stessa percentuale, Michetti confermato al primo posto tra il 29.9% e il 33.9%

Enrico Michetti al primo posto tra il 29.9% e il 33.9%, Virginia Raggi e Roberto Gualtieri alla pari tra il 21.1 e il 25.1% e Carlo Calenda tra il 15.1 e il 19.1. Sono i dati della prima proiezione Swg per La7 con una copertura al 4% che cambiano clamorosamente la tendenza degli exit poll che davano al ballottaggio il candidato del centrodestra Michetti e il candidato del centrosinistra Gualtieri.

Roma, primo exit pool Rai, Michetti 27-31 e Gualtieri 26,5-30,5 per cento

Testa a testa a Roma per la corsa al Campidoglio tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. Secondo il primo exit poll Rai Michetti, per la coalizione del centrodestra, si attesta in una forbice tra il 27 e il 31 per cento, e Roberto Gualtieri, candidato della coalizione del centrosinistra, si attesta in una forbice tra il 26,5 e il 30,5 per cento. Stesse previsioni per il terzo e quarto posto, con il candidato di Azione Carlo Calenda, in una forchetta tra il 16,5 e 20,5 per cento e la sindaca uscente del Movimento 5 stelle Virginia Raggi tra il 16,5 e il 20,5 per cento.

Roma, al comitato Michetti primi esponenti Fd’I, candidato atteso per le 18:30

Al comitato del candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, in via Antonio Malfante, sono arrivati alcuni esponenti di Fd’I: il vice presidente della Camera Fabio Rampelli, il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato, coordinatore regionale del partito, Paolo Trancassini. Chiuse le urne, arrivano i primi exit poll che danno Gualtieri e Enrico Michetti testa a testa. Al comitato lo stesso candidato Michetti e’ atteso per le 18:30. Al momento non ci sono commenti o reazioni alle prime proiezioni uscite.

COMUNALI MILANO. GELO AL COMITATO BERNARDO SUI PRIMI DATI

“Nessun candidato parlerà fino a che non avremo dati più realistici e precisi”. Questo il mantra ripetutamente comunicato alla stampa al quartier generale del candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo, dato dai primi exit poll e proiezioni attorno al 30%. La linea della lista dei suoi sostenitori, cui fa capo l’allenatore di calcio disabile Antonio Genovese, è quindi quella di prendere tempo, prima di commentare un dato tutt’altro che incoraggiante.

Sala al momento sarebbe confermato sindaco di Milano al primo turno. Secondo gli Exit poll della Rai a Milano crescerebbe la forbice tra il candidato del centrosinistra, Giuseppe Sala, che e’ dato tra il 54 e il 58 per cento mentre il candidato del centrodestra, Luca Bernardo, si attesterebbe tra il 32 e il 36 per cento.

NAPOLI, PROIEZIONI OPINIO RAI CONFERMANO MANFREDI OLTRE IL 60%

Non solo gli exit poll, anche le prime proiezioni di Opinio per Rai confermano la vittoria di Gaetano Manfredi alle comunali di Napoli. Il candidato del centrosinistra e del M5S è accreditato con il 62,4% delle preferenze. A seguire il candidato del centrodestra Catello Maresca con il 19,2%. Per Antonio Bassolino una percentuale pari al 10,9%. Per Alessandra Clemente i consensi sarebbero al 5,8%. La copertura del campione analizzato da Opinio è pari all’5%.

PD NAPOLI: NOVITÀ POLITICA È CHE ALLEANZA CON M5S FUNZIONA

“Il dato va preso per quello che è: un dato parziale, ma importante. Cinque e dieci anni fa non siamo neanche arrivati al ballottaggio, ora ‘rischiamo’ la vittoria primo turno. La novità politica importante è anche che l’alleanza funziona con l’esperimento messo in campo a Napoli insieme a forze con le quali si può vincere contro il centrodestra”. Così Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli, commentando i primi exit poll dal comitato elettorale del candidato sindaco di centrosinistra e M5s Gaetano Manfredi. “Abbiamo visto che i due elettorati si trovano bene insieme, qui anche i gruppi dirigenti locali – ricorda – hanno lavorato in sintonia. Penso davvero che Napoli possa essere l’esperimento da mettere in campo a livello nazionale”.

TORINO. PROIEZIONI LA7: LORUSSO AVANTI TRA 40,6 E 44,6% DAMILANO

Stefano Lorusso del centrosinistra si conferma in testa a Torino secondo le prime proiezioni flash (campione 4%) diffuse dal Tg de La7. La forbice dell’ex capogruppo dem in Comune va dal 40.6% al 44.6%. Insegue, come detto anche dagli exit poll Rai, il candidato del centrodestra Paolo Damilano tra il 36 e il 40%.