Jadea Home, il nuovo homewear Autunno/Inverno 2021/2022

Serate passate sul divano guardando un bel film con in mano una cioccolata calda: ecco come ci immaginiamo questa prossima stagione. Cosa non può mancare in questa immagine idilliaca? Il nuovo homewear Autunno/Inverno 2021/2022 firmato Jadea!

Per questa stagione, la selezione dei capi prende ispirazione da diversi paesi nordici: in questo modo nascono geometrie e colori essenziali che non scadono mai nella banalità.

La collezione di homewear è contraddistinta da una tavolozza cromatica che privilegia colori dal mood autunnale: da quelli più tenui come il grigio, il panna, l’antracite, a quelli più ricchi come il bosco, il bordeaux e il denim. I pigiami, le maximaglie, le giacche in pile e le tute della collezione sono dei veri must have per chi ama la semplicità!

Il viaggio nell’inverno by Jadea parte dalla Svezia! La proposta è quella di pigiami coordinati (art. 5130), disponibile in denim o in bordeaux, pigiami spezzati (art. 5131), in panna o denim, e maximaglie (art. 5132) in denim o in bordeaux. I capi sono realizzati in flanella con una fantasia a quadri bicolor in color corda con effetto glitter.

La seconda tappa è l’Islanda, con dei pigiami caratterizzati da maglie a maniche lunghe ton sur ton e pantaloni realizzati con un tessuto a costine molto soffice (art. 5133) disponibili in denim, panna e grigio melangiato. Di questa serie troviamo anche la variante con la maglia a costine (art. 5134) e la maximaglia (art. 5135) in caldo e soffice tessuto in costina effetto melange nella colorazione denim, peonia e grigio.

Con Norvegia ci immergiamo nei fitti boschi e nelle acque scure del Mare del Nord. Proprio con questo mood ci approcciamo a pigiami (art. 5140) e maximaglie (art. 5141) monocromatiche sui toni del denim, del bosco e del grigio melangiato che presentano un ricamo colorato sulla felpa a girocollo.