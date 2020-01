Amazon sempre più in alto: come utilizzare i codici sconto

Bisogna prestare moltissima attenzione durante la ricerca dei codici sconto per Amazon. Infatti essendo un brand molto famoso, i rischi di incappare in truffe è molto alto

Che cos’è un codice sconto Amazon e dove trovarli

Un codice sconto Amazon è una sequenza alfanumerica che permette di ottenere delle riduzioni sul prezzo del nostro ordine. I codici sconto possono essere trovati sul web e si applicano su determinati prodotti che vengono scelti dallo store selezionato. Ci sono codici sconto sotto forma di percentuali (dal 5% al 70%), quelli riservati ai clienti iscritti alle newsletter, ed i buoni di 10 euro, 20 euro ecc… Ogni codice sconto ha dei termini e delle condizioni che devono essere rispettate per poter usufruire dei vantaggi.

Come si applica un codice sconto Amazon

Per applicare un codice sconto del tuo shopping su Amazon per prima cosa bisogna accedere sul sito. Qualora non fossi registrato sulla piattaforma avrai adesso la possibilità di farlo. Basteranno pochi click per entrare a far parte di uno dei colossi dell’e-commerce mondiale. Basterà in questo caso inserire nome, cognome, indirizzo cellulare/ email e creare una password. In pochi secondi accederai ad Amazon. Qualora, tu fossi invece giù utente registrato servirà semplicemente effettuare il login per accedere. A questo punto potrà iniziare il vero shopping! Amazon è uno dei marketplace più grandi al mondo con migliaia di venditori sparsi ovunque: ciò ti permette di acquistare articoli che vanno dall’elettronica, alla cosmetica, passando per il giardinaggio, cultura, musica ecc…

Dopo aver scelto tra tutte queste categorie per poter utilizzare il codice sconto basteranno piccoli e semplici passi. Per prima cosa dovrai accedere al carrello dove avrai modo di revisionare tutti gli acquisti che hai intenzione di fare. Sempre nella stessa schermata potrai modificare l’indirizzo di spedizione e le modalità di pagamento. Per te la possibilità anche di ritirare presso uno dei punti deputati il pacco con la merce. Sempre nella stessa schermata comparirà anche la casella per i buoni sconto e codice promozionale. Proprio qui dovrai inserire il codice che hai a disposizione. Difatti, una volta inserito e dopo aver cliccato su “Inserisci” vedrai materializzarsi davanti ai tuoi occhi il ribasso desiderato. È importante controllare, prima di utilizzare il buono, i termini e le condizioni per cui quel codice dev’essere utilizzato.

Dove posso trovare i codici sconto Amazon?

Bisogna prestare moltissima attenzione durante la ricerca dei codici sconto per Amazon. Infatti essendo un brand molto famoso, i rischi di incappare in truffe è molto alto. Il nostro consiglio è di verificare se sono presenti degli sconti per Amazon su Piucodicisconto, un portale autorizzato da Amazon a pubblicare codici sconto e coupon. Altre fonti affidabili su cui trovare dei codici sconto Amazon è la newsletter stessa di Amazon o la pagina facebook di Amazon.