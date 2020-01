Italiani all’estero, MdL Europa: Patamia nominato Vice Presidente Vicario, Tanga coordinatore europeo

Massimo Romagnoli, presidente MdL: “Con Patamia e Tanga sono convinto che daremo un forte impulso al MdL in tutti i principali Paesi europei”

Si è tenuta la scorsa settimana, presso la sede nazionale del MdL in Rue Froissart 115 1040 Bruxelles, la riunione del Direttivo del Movimento delle Libertà. Il presidente, On. Massimo Romagnoli, ha nominato il Rag. Francesco Patamia Vice Presidente Vicario del MdL Europa e il Dott. Gerardo Tanga coordinatore europeo.

“Nell’ambito del rilancio del nostro movimento, vogliamo puntare su persone competenti, su coloro che hanno già dato prova di sapere lavorare nell’interesse dei connazionali, ottenendo risultati concreti”, ha spiegato il presidente Romagnoli, che ha poi aggiunto: “Con Patamia e Tanga sono convinto che daremo un forte impulso al MdL in tutti i principali Paesi europei”.

In una dichiarazione congiunta, il Presidente Vicario Patamia e il coordinatore europeo Tanga ringraziano Romagnoli per la fiducia e assicurano: “Siamo già operativi, pronti a portare avanti questa sfida con tutte le nostre forze. Vogliamo fare capire agli italiani d’Europa, di fatto abbandonati a se stessi dai propri rappresentanti parlamentari, che il Movimento delle Libertà può davvero fare la differenza quando si tratta di difendere il nostro made in Italy, promuovere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, assicurare assistenza sul posto a quegli imprenditori italiani che decidessero di investire oltre i confini nazionali”.

Intanto prosegue il lavoro sul territorio del MdL. Questa settimana si parte dalla Svizzera, da Lugano per la precisione, per incontri con la comunità italiana e riunioni con le autorità locali.