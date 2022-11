Alessandro Michele lascia la guida creativa di Gucci

Alessandro Michele ha lasciato la guida creativa di Gucci dopo sette anni. Le sue parole, riportato dal quotidiano La Repubblica: “Ci sono momenti in cui le strade si separano a causa delle diverse prospettive che ciascuno può avere. Oggi per me finisce uno straordinario viaggio durato più di venti anni in un’azienda a cui ho dedicato tutto il mio amore e la mia passione creativa. Gucci è stata la mia casa e la mia famiglia di adozione. A questa famiglia allargata va il mio abbraccio più grande e commosso”.

Romano, 50 anni, lo stilista arriva da Gucci nel 2002; nel 2011 diventa braccio destro della direttrice creativa Frida Giannini, di cui prende il posto nel 2015.

Dunque è ufficiale, al di là di ogni indiscrezione: Michele se ne va. Nei suoi sette anni come direttore creativo, ha portato i fatturati del brand a quasi 10 miliardi di euro; in più, grazie alla sua estetica improntata sulla fluidità di genere e sull’esaltazione della diversità, ha codificato l’abbigliamento dei più giovani, diventando un loro simbolo.