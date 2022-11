Italiani in Argentina, Maria Eugenia Serrano (MAIE) eletta coordinatrice Intercomites

Maria Eugenia Serrano è stata eletta all’unanimità coordinatrice Intercomites Argentina. Giovane lucana, è coordinatrice giovani della “Sociedad Mutual Pescopaganesa” e tra i coordinatori del MAIE in Argentina.

Il risultato nasce dalla riunione di Intercomites Argentina, tenuta presso la sede del Consolato generale d’Italia a Buenos Aires con la partecipazione dei nove presidenti dei Comites dell’Argentina e la presenza dell’ambasciatore d’Italia a Buenos Aires Fabrizio Lucentini, le autorità consolari e quattro consiglieri del Consiglio generale degli italiani all’estero (C.G.I.E.) dell’Argentina, tra cui anche Mariano Gazzola, Vicesegretario generale CGIE per l’America Latina.

Luigi Scaglione, presidente del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, ricorda: “Serrano rappresenta il prototipo di giovani che abbiamo spinto sempre a partecipare alle iniziative di aggregazione delle comunità italiane e che al Raduno mondiale dei giovani di Palermo, su nostra indicazione di comune accordo con Gerardo Pinto (coordinatore Consiglio generale italiani all’estero in Argentina), seppe farsi riconoscere come punto di ripartenza delle azioni da mettere in campo per rafforzare le radici e costruire un futuro comune anche all’estero nel nome della lucanità e della italianità”.

A Maria Eugenia Serrano “i nostri auguri per il lavoro di promozione del turismo delle radici che rappresenta uno snodo importante per riaffermare il senso di appartenenza”, ha concluso Scaglione.