8 AGOSTO, TAJANI A MARCINELLE | “Lavorare per impedire altri sacrifici di lavoratori, italiani o stranieri” [VIDEO]

Antonio Tajani ha interpretato la ricorrenza come occasione per riflettere sulle vecchie e sulle nuove migrazioni, dopo che il Mediterraneo anche ieri e' stato teatro dell'ennesima tragedia di disperati

“Dobbiamo impedire che chi cerca una vita diversa sia sfruttato dai trafficanti di essere umani, che sono gli stessi che trafficano droga e armi. Bisogna favorire la crescita nei loro Paesi e nel contempo dobbiamo favorire una migrazione regolare che permetta a queste persone che vogliono lasciare il loro Paese, di poter trovare un lavoro sicuro e di avere tutti i diritti di un lavoratore”. Lo ha spiegato Tajani alla cerimonia di commemorazione della tragedia di Marcinelle, in Belgio.

“Grazie a questi lavoratori l’Italia è risorta dopo la Seconda guerra mondiale. Hanno contribuito a farci diventare la seconda manifattura d’Europa e farci entrare nel G7. Il loro sacrificio non va dimenticato”.

Sono passati 67 anni dalla strage dei 136 minatori italiani morti per asfissia o ustioni, a oltre mille metri di profondita’, nel pozzo n.1 – il ‘Bois du Cazier’ – divorato dalle fiamme, a Marcinelle (Belgio). Una tragedia che condiziono’ i primi passi dell’Europa a un anno dalla firma del Trattato istitutivo della CEE, la Comunita’ Economica Europea. E che impone tuttora all’Italia di riflettere “e continuare a lavorare” per impedire altri sacrifici di lavoratori, italiani o stranieri.

Antonio Tajani (che in passato aveva partecipato alle commemorazioni nella veste di presidente dell’Europarlamento) quest’anno ha interpretato la ricorrenza come occasione per riflettere sulle vecchie e sulle nuove migrazioni, dopo che il Mediterraneo anche ieri e’ stato teatro dell’ennesima tragedia di disperati, riaccendendo cosi’ i riflettori su ferite ancora aperte: quella delle scarse tutele sul posto di lavoro e delle migrazioni non regolamentate.