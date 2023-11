“L’incontro del 6 dicembre vuole essere un’occasione di approfondimento a partire dalla proposta di legge ‘Disposizioni per la promozione della conoscenza dell’emigrazione italiana nel contesto delle migrazioni contemporanee’, attualmente in fase di esame presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati”.

Il deputato del Pd eletto all’estero Fabio Porta, promotore del convegno, evidenzia l’ambizione della proposta di legge nel valorizzare il patrimonio storico, culturale ed etico dell’emigrazione italiana.

La proposta di legge propone dei percorsi formativi destinati alle scuole di ogni ordine e grado tesi a integrare in modo significativo il percorso di crescita culturale dei giovani.

L’obiettivo è offrire loro la possibilità di conoscere una delle esperienze più significative nella storia del nostro Paese nel suo cammino verso la contemporaneità.

Porta sottolinea che “il richiamo alla nostra vicenda emigratoria costituisce un elemento chiave per sviluppare un percorso di formazione interculturale che non si limita a celebrare il passato, ma che si propone come chiave per aprire le porte a un futuro di comprensione interculturale”.

E ancora: “In un’epoca in cui le scuole italiane accolgono un numero crescente di studenti di origine straniera, l’inclusione della storia migratoria diventa un faro di diversità e comprensione reciproca. L’auspicio è che questa iniziativa rappresenti un passo significativo verso una maggiore conoscenza della storia migratoria italiana e la sua integrazione nei percorsi educativi delle nuove generazioni”, conclude l’onorevole.