All’altare. Terzo sì per Ronaldo che ha sposato la sua bellissima Celina Lock a Ibiza. L’unione con la biondissima modella brasiliana è stata celebrata dopo 7 anni di amore. Entrambi erano vestiti in total white, lui con una t-shirt immacolata che sbucava dal completo giacca e pantaloni, lei con uno splendido abito con scollo leggermente drappeggiato.

In love. Nuova fiamma per Vincent Cassel. L’ex marito di Monica Bellucci, da cui ha avuto la bella Deva, lanciatissima modella sulle passerelle internazionali, sembra intenzionato a voltare pagina. L’attore 56enne pare si sia invaghito della 27enne Narah Baptista. Archiviato anche il matrimonio con Tina Kunakey, Vincent e Narah hanno partecipato insieme ad un evento mondano e si è scatenato il gossip.

Scatti social ammiccanti. Wanda Nara ritorna sui social per la gioia dei fans, con foto mozzafiato che la ritraggono in lingerie nera di pizzo su di un letto. Il marito Mauro Icardi non ha commentato.

Senza veli o quasi. Lancio molto sensuale per il nuovo singolo di Elodie dal titolo “A fari spenti”. Capelli lunghissimi a coprire il decolté, sguardo penetrante, che alternano pose in cui appare immersa nell’acqua con canottiera trasparente. Bellissima e fascinosa, da standing ovation.

Buen retiro british per Diletta Leotta, Loris Karius e la piccola Aria. In Inghilterra la conduttrice tv ha sfoggiato un vistoso brillocco al dito e si è mostrata felice con sua figlia e il compagno. Sister incantevoli. Kendall Jenner ha sfilato alla Fashion week parigina e sua sorella Kylie nel parterre la guardava con tanta ammirazione per lo stile e la bellezza. Il clan Kardashian è sempre unito e solidale fra sorelle.

Bellezze evergreen. Demi Moore a Parigi alla sfilata di Yves Saint Laurent ha sfoggiato un abito super sexy, nero e trasparente, con tanto di fascia strategica a coprire il decolté. Feeling I. Continua il feeling fra Stefano De Martino e Martina Trivelli. A Milano sono stati avvistati in moto e sembra che la bellissima mora abbia fatto breccia nel cuore di Stefano. Feeling II. Relax a Portofino per Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. L’ex gieffina ha consumato con lui un apericena seguito da una cena romantica in un ristorante con vista da favola.

Feeling III. Vittoria Ceretti e Leo Di Caprio alla Fashion week di Milano sono sembrati molto affiatati e complici. Lei è stata super ammirata da fans e addetti ai lavori.