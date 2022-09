VOTO ALL’ESTERO | Tribune elettorali RAI: con Ricky Filosa il MAIE le suona ai partiti romani [VIDEO]

Il confronto tra il MAIE e le altre forze politiche è stato senza storia. In mezzo a quella armata Brancaleone fatta di politici dalla statura claudicante, in qualche caso privi della più elementare preparazione in fatto di cultura e di stile, ma chiaramente assatanati di poltrona e stipendio, l'altra faccia della luna: a rappresentare il MAIE, Ricky Filosa. Uno normale. Finalmente