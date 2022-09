VOTO ALL’ESTERO | Sudamerica, Porta e Vecchi (Pd): “Migliaia di schede false nei seggi di Rosario e La Plata”

“Nel corso dello spoglio della Ripartizione America Meridionale della Circoscrizione estero sono state individuate migliaia di schede false (con la scritta CAMERA DEI DIPUTADI) nelle sezioni relative alle Circoscrizioni consolari di Rosario e La Plata. Tutte queste schede evidentemente fasulle riportano il “voto” alla lista USEI e la preferenza al candidato Sangregorio. Abbiamo chiesto l’annullamento di queste schede e l’immediato ripristino della legalità. Non accetteremo che il voto degli italiani onesti venga inquinato ancora una volta da brogli e falsificazioni. Abbiamo già dato mandato ai nostri legali di agire in tutti i modi possibili per porre rimedio a tale inaccettabile offesa alla nostra democrazia”. Lo dichiarano in una nota l’On. Fabio Porta, Pd, e Luciano Vecchi, responsabile del Pd nel Mondo.