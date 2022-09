VOTO ALL’ESTERO | Camera, domani conferenza stampa Pd, Lega e MAIE sui brogli in Sudamerica

Per informare circa i brogli venuti alla luce in occasione dello spoglio dei voti degli italiani in Sudamerica: migliaia di schede platealmente false, tutte votate USEI

Si terrà domani, martedì 27 settembre alle ore 12.00, presso la Camera dei Deputati, la conferenza stampa organizzata da Pd, Lega e MAIE, per informare circa i brogli venuti alla luce in occasione dello spoglio dei voti degli italiani in Sudamerica: migliaia di schede platealmente false, tutte votate USEI. Su tantissime di queste, la preferenza per Eugenio Sangregorio; in moltissimi casi, evidentemente scritta dalla stessa mano.

Di questo, e della più che mai necessaria riforma del voto all’estero, parleranno l’On. Fabio Porta, Pd; Marcelo Bomrad, Lega; Ricardo Merlo, MAIE.

All’appuntamento sarà presente anche Mario Borghese, deputato uscente eletto senatore per il Movimento Associativo Italiani all’Estero.