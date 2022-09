VOTO ALL’ESTERO | Pat Capriati (MAIE) punto di riferimento professionale sul mercato agroalimentare degli USA

Armando De Nigris, Presidente del Gruppo Aceti de Nigris e Advisor alla Commissione Europea per la Salute pubblica e la Sicurezza alimentare: “È stato ed è il nostro punto di riferimento in maniera trasversale. Posso parlare in merito alle aziende del food italiano, la bandiera italiana negli Stati Uniti, che lui ci ha dato sempre l’opportunità di poterla con orgoglio sventolare”