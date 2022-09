Comites Manchester, si dimettono dall’esecutivo i consiglieri della Lista Costruiamo il Domani

Nella lettera, i consiglieri dimissionari hanno tra l'altro evidenziato, da parte del Presidente, "non solo una totale assenza di programmazione, ma anche l'incapacità a gestire ed a presiedere adeguatamente l'ente ed a porre in essere iniziative concrete a favore della comunità italiana”

I componenti dell’esecutivo del Comites di Manchester, Avv. Gianluigi Cassandra, Vicepresidente; Prof. Silvana Poloni, Componente dell’Esecutivo ed il Prof. Gianluca Fanti, Segretario, hanno rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi, inviando una lettera al Presidente del Comites di Manchester, Ing. Bertali e a tutti i consiglieri.

Nella lettera, i consiglieri dimissionari hanno tra l’altro evidenziato, da parte del Presidente, “non solo una totale assenza di programmazione ma anche l’incapacità a gestire ed a presiedere adeguatamente l’ente ed a porre in essere iniziative concrete a favore della comunità italiana, ritenendo – si legge ancora nella nota – mortificante ed inadeguata l’attuale gestione del Comites di Manchester. Per tali motivi – si conclude – non volendo i sottoscritti in alcun modo essere corresponsabili di questa situazione, con la presente rassegnano le proprie dimissioni, non certo a cuor leggero e solo per un alto senso di responsabilità, dalle proprie cariche istituzionali”.

Le ulteriori motivazioni di questa scelta saranno dettagliatamente illustrate nel corso dell’assemblea che si terra’ VENERDì 16 Settembre alle ore 18.30 e che sara’ trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comites di Manchester alla quale invitiamo a collegarsi tutti i connazionali interessati.