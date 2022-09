VOTO ALL’ESTERO | Parla Luigi Billè (Fi), candidato con il centrodestra unito in Europa

Luigi Billè è candidato al Senato nella ripartizione estera Europa con la lista unica del centrodestra. Consigliere del Comites di Londra e membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, Billè è da sempre a stretto contatto con le comunità italiane residenti nel Vecchio Continente. “Per me quella per gli italiani nel mondo è una vocazione”, ci tiene a sottolineare.

Siciliano, architetto, punto di riferimento importante per l’associazionismo italiano del Regno Unito, Luigi Billè conosce molto bene la realtà dell’emigrazione: “Gli italiani nel mondo sono i veri ambasciatori dell’Italia all’estero, tutti i governi italiani – a prescindere dal loro colore politico – dovrebbero tenerne conto”, sottolinea.

Billè ha messo tra i primi punti del suo programma elettorale l’abolizione dell’IMU per gli italiani nel mondo: “L’IMU per gli italiani in Italia è stato abolito grazie alla tenacia e all’azione politica del presidente Silvio Berlusconi, ma non è successa la stessa cosa per gli italiani all’estero, che sono costretti a pagare le tasse sulla loro prima e unica abitazione in Italia. E’ ora di cancellare questa tassa ingiusta, oltre che dannosa. Infatti – spiega -, un italiano nel mondo, se costretto a pagare una tassa sulla propria casa in Italia, finirà per venderla. Così non tornerà più sul suolo italiano e le vacanze andrà a farsele altrove, con grave danno dell’economia del nostro Paese”.

Gli italiani all’estero votano per corrispondenza: “Stanno già arrivando nelle case degli italiani nel mondo i plichi elettorali contenenti le schede per votare. Ai connazionali residenti in Europa – prosegue Billè – dico prima di tutto di votare, di non rinunciare a questo diritto-dovere. In secondo luogo, chiedo loro di votare per la lista unica del centrodestra e di scrivere Billè nella scheda per il Senato. Solo un governo forte e coeso potrà cambiare in meglio l’Italia; il centrodestra sarà capace di garantire allo Stivale di crescere e prosperare. Soprattutto, grazie anche alla presenza dei suoi eletti all’estero, migliorerà tutto ciò che ancora non funziona per gli italiani nel mondo. Personalmente, sento di essere pronto per questa sfida: con Luigi Billè nel Parlamento italiano la voce dei connazionali residenti in Europa si ascolterà in maniera forte e chiara. Mi farò portavoce di quelle che sono le principali necessità delle comunità italiane dei diversi Paesi europei e non smetterò mai di lottare per difendere quelli che sono i diritti dei nostri connazionali”.