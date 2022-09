Nato a Milano 52 anni fa, fa fortuna a New York grazie a un bene prezioso, amato dai potenti a ogni latitudine, classicamente anticiclico, grimaldello prezioso per costruire relazioni e affari. Le belle ragazze

“È l’uomo che ha presentato Melania a Donald Trump e quel che pare l’ex presidente americano gli è ancora riconoscente. Malgrado in tempi recenti Paolo Zampolli si trovi al centro di uno scandalo sulla sparizione di fondi delle Nazioni Unite”. Così Verità&Affari in un articolo dedicato all'”amico italiano di Trump”, oggi ambasciatore della pissione permanente presso le Nazioni Unite Uniti della Dominica, isola-Stato nel cuore dei Caraibi, poco più di 64 mila abitanti ed una natura mozzafiato.

“Nato a Milano 52 anni fa, fa fortuna a New York grazie a un bene prezioso, amato dai potenti a ogni latitudine, classicamente anticiclico, grimaldello prezioso per costruire relazioni e affari. Le belle ragazze. Figlio di imprenditori lombardi, arriva nella Grande Mela negli anni ’90 e fonda la Id Model, agenzia di modelle per il mondo della moda”. Ad una festa durante la Fashion week, organizzata dall’agenzia, nel 1998, l’incontro tra Melania Knavs, modella slovena naturalizzata statunitense ed il futuro presidente degli Stati Uniti.