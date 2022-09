VOTO ALL’ESTERO | Odoguardi (MAIE) agli italiani nel mondo: “C’è ancora tempo per votare, non lasciate che altri decidano al posto vostro”

Vincenzo Odoguardi: “Tenete presente che le schede dovranno arrivare all'ufficio consolare (pena annullamento) entro e non oltre le ore 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Gli elettori che l'11 settembre non abbiano ancora ricevuto il plico con le schede possono farne richiesta all'ufficio consolare”

CI SIAMO. Finalmente è arrivato il momento più alto della nostra democrazia, quello del voto parlamentare, dove tutti possono e devono far valere il loro diritto al voto. Ovvio che la mia speranza sia quella che gli #ItalianiNelMondo sostengano il #MAIE, l’unico Movimento fondato da #Italianiallestero per gli italiani all’estero.

Ma quello che mi preme sottolineare con estrema forza è: qualunque sia la vostra posizione politica ANDATE A VOTARE. Non lasciate che altri decidano al posto vostro.

CHI PUÒ VOTARE Possono votare per la Camera e per il Senato (e quindi per la mia candidatura) i cittadini che hanno compiuto 18 anni.

COME VOTARE Avete ricevuto due schede, una per la Camera ed una per il Senato, che saranno esattamente identiche per quanto riguarda le modalità di voto. Per esprimere il vostro voto sulle schede vi basterà tracciare, con una penna di colore nero o blu, una croce sul simbolo della lista MAIE.

QUANDO VOTARE Tenete presente che le schede dovranno arrivare all’ufficio consolare (pena annullamento) entro e non oltre le ore 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Gli elettori che l’11 settembre non abbiano ancora ricevuto il plico con le schede possono farne richiesta all’ufficio consolare.

Last but not least, voglio ringraziarvi tutti, uno per uno, dal profondo del mio cuore, per il vostro infinito sostegno, che in queste settimane di campagna elettorale è cresciuto giorno dopo giorno. Mi avete regalato emozioni immense e questo non lo dimenticherò mai.

Vincenzo Odoguardi

Candidato senatore con la lista MAIE nella ripartizione estera Nord e Centro America