VOTO ALL’ESTERO | Merlo (MAIE) in Brasile: “Qui il cambiamento si chiama Laspro e Molossi, votateli” [FOTO]

Ricardo Merlo, senatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, al Circolo Italiano di San Paolo: “Gli eletti in Brasile non hanno fatto nulla per gli italobrasiliani. Alcuni di loro non sono andati a Roma per anni, prendendo comunque lo stipendio. Migliaia di euro, mentre i servizi consolari sono disastrosi. Spero che la prossima legislatura vengano eletti Molossi deputato e Laspro senatrice della Repubblica Italiana”

“Sono convinto che il Brasile abbia bisogno di una migliore rappresentanza nel Parlamento italiano”: parole pronunciate dal Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE, in occasione dell’evento elettorale che si è tenuto presso il Circolo Italiano di San Paolo, a cui hanno assistito oltre cento persone. Presenti, naturalmente, Luis Molossi, candidato deputato, e Luciana Laspro, candidata al Senato.

Merlo ha picchiato duro nei confronti degli eletti nei partiti romani e più in generale degli eletti in Brasile, che in tanti anni di Parlamento non sono riusciti a portare a casa neppure un minimo risultato.

“Fausto Longo, eletto col Partito Democratico, è stato tre anni senza andare a Roma: ha ricevuto in quei tre anni circa 350mila euro come stipendio, per restare a San Paolo. Questo mentre voi soffrite per i servizi consolari disastrosi. Lorenzato, eletto con la Lega: due anni senza andare a Roma. Lo stipendio, però, lo prendeva e come. Questi si mettono in tasca migliaia di euro per restare qui. Certo, come affare è davvero ottimo. Ma è una vergogna”.

Per Merlo “è arrivata l’ora di cambiare. Vi chiedo: dal 2008 ad oggi, ditemi una cosa che abbiano fatto gli eletti in Brasile. Oltre alla tassa di cittadinanza, che già la conosciamo. Niente. Zero risultati“.

“Noi come MAIE abbiamo aperto il consolato a Vitoria, un risultato concreto, tangibile. Alcuni esponenti del Pd dicono che l’hanno fatto loro, ma mentono. Noi siamo venuti qui personalmente nel giugno 2019. Al governo c’erano MAIE, M5S e Lega. Non c’era il Pd. Dunque il Partito Democratico in questo è bugiardo”.

“Dobbiamo dire basta a questo stato di cose, basta con queste persone che sanno solo parlare: tanto blablabla, ma dopo dieci anni non hanno ottenuto nulla”.