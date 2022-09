VOTO ALL’ESTERO | Italiani nel mondo, Schiavone (Pd) in tour elettorale in Europa

Saranno venti giorni intensi di incontri con le comunità italiane residenti in Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Germania, Francia, Austria, Regno Unito, Lussemburgo

E’ iniziato a Basilea il 28 agosto il tour europeo di Michele Schiavone, candidato del PD al Senato nella ripartizione estera Europa. Nei prossimi giorni Schiavone, che per anni ha ricoperto il ruolo di Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all’estero, farà tappa in quasi tutti i Paesi della Ripartizione Europa fino agli ultimi giorni utili delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano.

Saranno venti giorni intensi di incontri con le comunità italiane residenti in Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Germania, Francia, Austria, Regno Unito, Lussemburgo e in altri Paesi nei quali si sta ancora allestendo l’agenda elettorale.

Lo slogan del tour europeo è “INSIEME CON SCHIAVONE”.

Al centro del suo programma elettorale, Schiavone ha messo alcuni dei temi che più stanno a cuore ai connazionali residenti oltre confine, in particolare a quelli che vivono nel Vecchio Continente: servizi consolari, parità fiscale, sistema previdenziale, scuola e ricerca, la riforma di Comites e Cgie e il rilancio dell’Associazionismo italiano nel mondo.