VOTO ALL’ESTERO | Italiani nel mondo, Michele Schiavone a Utrecht con Pd e Acli

Per incontrare la comunità italiana residente in Olanda. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Circolo Pd dei Paesi Bassi

Giovedí 1 Settembre 2022 alle 19:00, il candidato del Partito Democratico per il Senato – Ripartizione Europa, Michele Schiavone, farà tappa nella sede dell’Associazione Italiana ACLI Utrecht (Kaap Hoorndreef 32°). L’evento si potrà seguire anche via ZOOM.

Michele Schiavone, candidato al Senato per il Pd nella Ripartizione Europa, sarà a Utrecht giovedì 1 settembre 2022, alle ore 19.00, presso il Cicolo Acli per incontrare la comunità italiana residente in Olanda. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Circolo Pd dei Paesi Bassi. L’evento è moderato dalla Segretaria PD di Amsterdam Letizia Maulà.

Militante del Partito Democratico sempre al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici residenti all’estero, Michele Schiavone ha condotto insieme al movimento progressista e cattolico le battaglie più importanti dell’emigrazione italiana negli ultimi trent’anni: voto all’estero, doppia cittadinanza, servizi consolari, scuola e cultura italiana. Il suo impegno a favore della comunità italiana nel mondo gli ha meritato l’elezione alla carica di Segretario Generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.