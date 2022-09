VOTO ALL’ESTERO | Italiani negli USA, il MAIE: “Riapriremo il Consolato d’Italia a Newark”

Nella ripartizione estera Nord e Centro America il MAIE sta portando avanti una campagna elettorale senza pause, sul territorio, tra le comunità italiane residenti negli States e in Canada. Il MAIE è l’unico partito nato all’estero, per rappresentare e tutelare i diritti degli italiani nel mondo, che si presenta alle prossime elezioni con degli obiettivi ben precisi.

Tra quelli del MAIE in Nord e Centro America, per esempio, c’è senza dubbio la riapertura del Consolato Generale d’Italia a Newark, nello stato del New Jersey.

E’ giusto ricordare che il Movimento Associativo Italiani all’Estero ha sempre mantenuto i propri impegni. Stando nel governo italiano, in tutta la prima parte di questa legislatura ormai conclusa, il MAIE con il proprio lavoro e la forte volontà politica messa in campo, ha riaperto diverse sedi consolari che erano state chiuse da governi di destra e sinistra. Riaperta l’Ambasciata a Santo Domingo, il Consolato a Montevideo; e poi le sedi consolari di Manchester, Saarbrücken, Recife, Tenerife..

“Il nostro impegno – dichiarano Vincenzo Odoguardi e Angelo Viro, candidati MAIE al Parlamento italiano nel Nord e Centro America – non deve apparire come una promessa elettorale, ma come un qualcosa che fa parte dei nostri programmi: riaprire tutte le sedi consolari che sono state chiuse dai partiti romani allora al potere. Il MAIE ha già dimostrato di cosa è capace quando si trova nella stanza dei bottoni: dare fiducia al nostro Movimento vuol dire dare agli italiani nel mondo più potere a Roma e dunque maggiore possibilità di incidere sulle scelte del governo che riguardano gli italiani all’estero”, concludono Odoguardi e Viro.

L’obiettivo di riaprire il consolato d’Italia a Newark è stato messo sul tavolo anche da Pasquale (PAT) Capriati, candidato deputato col MAIE sempre in Nord e Centro America. Durante i suoi incontri con l’Associazione dei siciliani di New York e del New Jersey, ha assicurato l’impegno del Movimento. “Siamo l’unica forza politica in grado di cambiare le cose in meglio per gli italiani nel mondo”, ha dichiarato Capriati.