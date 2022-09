VOTO ALL’ESTERO | Forza Italia, Tajani in Belgio per incontrare la comunità italiana

Una serie di appuntamenti elettorali che avranno luogo in Belgio e che saranno dedicati a un confronto sul futuro dell’Europa

Il Coordinatore Nazionale di Forza Italia e Vicepresidente del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani, incontrerà la comunità degli italiani residenti all’estero in una serie di appuntamenti elettorali che avranno luogo in Belgio e che saranno dedicati a un confronto sul futuro dell’Europa e sulle principali questioni di interesse dei cittadini italiani ed europei nel mondo.

Lunedì 5 settembre alle 19.00 a Bruxelles presso il ristorante italiano “Au Repos des Chasseurs” in Av. Charle-Albert 11, Tajani presenterà, insieme alla delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, i candidati della coalizione di centro destra nella circoscrizione estero-Europa.

Interverranno anche: il Capo Dipartimento di Forza Italia per gli italiani all’estero Salvatore De Meo, il Coordinatore di Forza Italia per gli italiani in Europa Antonio Cenini e il Coordinatore di Forza Italia Belgio Michele Amico.

Martedì 6 settembre alle 18, Tajani inaugurerà la nuova sede di Forza Italia a Bruxelles in Rue de Toulouse 24. Mercoledì 7 settembre alle 11:30, Tajani inaugurerà invece la nuova sede di Forza Italia a Charleroi in Rue Leopold Jacqmain 91, 6040 Jumet.