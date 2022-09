VOTO ALL’ESTERO | Chi è Angelo Viro, candidato deputato con il MAIE nel Nord e Centro America

Il Vicepresidente del MAIE corre per un seggio alla Camera nella ripartizione estera America Settentrionale e Centrale: “Ho scelto il MAIE perchè rappresenta appieno tutto ciò in cui credo. Siamo l’unica forza politica che ha come assoluta priorità la difesa dei diritti degli italiani nel mondo”

“Nel 1977 partì dall’Italia per dirigermi in Repubblica Dominicana per fare un lavoretto di tre mesi, con me avevo soltanto un diploma da ragioniere e una grande dedizione. Lì conobbi un tecnico della Olivetti che alla conclusione di questa esperienza lavorativa mi disse, quando stavo per rientrare in Italia: sei sicuro di voler rientrare in Italia? In questi Paesi emergenti c’è bisogno di gente come te”. Comincia così la storia personale di Angelo Viro, il candidato del MAIE alla Camera per la circoscrizione estera dell’America Settentrionale e Centrale.

Dalla Olivetti, la grande azienda italiana simbolo nel mondo di una gestione pionieristica, alla multinazionale statunitense 3M, un colosso dei multiservizi, fino alla fondazione di CerArte, l’azienda ormai di famiglia creata quando aveva solo trent’anni e che adesso conta anche sulle due società gemelle CerarTec e Ceteca.

Il primo impegno politico

Si presenta così la traiettoria professionale di Angelo Viro, che si descrive come appassionato di numeri, sfide, calcolo e ponderatezza.

Parallelamente si costruisce e resiste la passione e l’impegno politico: ”Erano gli anni ’70 quando la DC aveva iniziato a corteggiarmi, ma non sono mai stato amante della politica italiana e all’epoca preferivo concentrarmi sul lavoro. Da qui la decisione di partire per la Repubblica Dominicana, per allontanarmi. Ma è stato proprio in Repubblica Dominicana che ho riscoperto la politica intesa come strumento al servizio degli altri, in particolare al servizio degli italiani all’estero”, racconta il Vicepresidente del MAIE Angelo Viro.

Mentre continua a lavorare nelle aziende di famiglia, Viro prende a frequentare i circoli di italiani in Repubblica Dominicana, dove inizia ad entrare in contatto con le storie personali degli emigrati italiani. Nel 2013, in seguito alla chiusura dell’ambasciata italiana in Repubblica Dominicana, prende avvio la lotta di Angelo Viro in difesa dei diritti dei suoi connazionali residenti nello stato caraibico.