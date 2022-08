VOTO ALL’ESTERO | Ecco i candidati del Movimento 5 Stelle

M5S in corsa anche oltre confine, tra gli italiani nel mondo. Partiamo da coloro che ambiscono allo scranno di Palazzo Madama. Per la ripartizione Europa correranno Andrea Bardin e Stefano Balbi, per l’America Centro Settentrionale Anna Fumagalli e Virginia Baglione, Sudamerica con Ivana Mainenti e Vincenzo Garruti, mentre per Africa, Asia, Oceania e Australia scendono in campo Clorinda Altrocchi e Lorenzo Cola.

Per quanto riguarda la circoscrizione estero per la Camera dei Deputati, nella ripartizione Europa correranno Marcello Pilato, Diego Renzi, Piergiuseppe Pusceddu, Federica Onori, Salvatore La Barbera e Simone Ciliani, per l’America del Nord Jonas Iaffaldano Di Gregorio, Giovanni Evangelista, Clirime Ibrahimllari e Paola Pegoraro, per l’America del Sud Thiago Troccoli De Almeida, Valentina Pococacio, Alessandro Fama, Giancarlo Colella.

Infine, per la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Australia correranno Veronica Olivetto e Carmelo Lopis.