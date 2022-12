Vogue premia la Basilicata: è la destinazione turistica d’eccellenza per il 2023

La celebre rivista Vogue premia la Basilicata indicandola come destinazione turistica d'eccellenza per il 2023. Covielli (Fdi): “Un dato che rappresenta fonte di orgoglio e ci indica la strada da percorrere”

“Questo risultato certifica le straordinarie risorse del nostro territorio ed accresce il prestigio di un brand del turismo lucano tutto da scoprire”, afferma il capogruppo di FdI Basilicata, Tommaso Coviello.

“La Basilicata, nella speciale short list è stata inserita in compagnia di alcune location in Giappone, Scozia, Patagonia e Singapore. Questo dato – rimarca Coviello – rappresenta fonte di orgoglio e ci indica la strada da percorrere al fine di cogliere lo straordinario potenziale del turismo e del suo indotto che può garantire importanti livelli di occupazione. Come ha recentemente affermato il ministro Santanchè, il comparto ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia, forse è stato il settore maggiormente colpito e continua a soffrire ancora oggi a causa della crisi energetica ma è prioritario l’impegno del governo Meloni per sostenere questo asset strategico, a partire dal turismo dei Borghi di fede, che supera il problema della stagionalità ed abbraccia anche la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, altro settore nel quale eccelle la tradizione lucana. Dal santuario del Sacro Monte di Viggiano a quello del Sacro Monte del Carmine è ancora sconfinato il potenziale della Basilicata legato ai percorsi religiosi.

Presto, come ha affermato Santanchè, dal ministero del Turismo saranno varati bandi per ristrutturare gli alberghi e nella Manovra sono stati stanziati 5 milioni per iniziare la messa in sicurezza a seguito della frana di Castrocucco”.

“Regione Basilicata ed Apt – conclude Coviello – continuano nella mission di promuovere un’offerta turistica di qualità come ribadito a Matera durante la Roots-in – Borsa internazionale del Turismo delle origini con 50 buyer da tutto il mondo e fondamentali saranno i prossimi impegni a partire dalla Bit 2023 del prossimo febbraio”.