VIDEOCONFERENZA MAIE | Flavio Bellinato nuovo coordinatore Nord e Centro America

Ricky Filosa, coordinatore MAIE Nord e Centro America, durante il suo intervento ha sottolineato ancora una volta l’importanza di avere il presidente Merlo “all’interno della stanza dei bottoni” e ha raccontato ai partecipanti alla videoconferenza quanto sia grande l’impegno del Sottosegretario a Roma in favore degli italiani all’estero: “La sola presenza del nostro Movimento nell’esecutivo ha già cambiato il modo con cui l’Italia guarda agli italiani nel mondo, non più come un peso da portarsi sulle spalle ma come una risorsa su cui puntare e investire”, ha evidenziato.

Ricky Filosa, a sinistra nella foto, e Flavio Bellinato negli uffici del MAIE presso la Camera dei Deputati a Roma

“Con il Sottosegretario – ha spiegato – lavoriamo senza sosta per i nostri connazionali oltre confine; il lavoro che svolgo per lui come portavoce e capo della comunicazione mi assorbe moltissimo tempo. E’ necessario dare un colpo di reni al MAIE nella nostra ripartizione. E’ per questo che, dopo averne parlato con il nostro presidente, ho deciso di proporre a tutti voi il nome di Flavio come prossimo coordinatore MAIE Nord e Centro America. E’ un giovane preparato, genuino, apprezzato da molti e che ha sempre dimostrato di avere grande voglia di fare. Cresciuto al mio fianco nel suo percorso politico all’interno del MAIE, ha imparato molto e sono convinto che sia in grado di fare un ottimo lavoro”.

Dopo un giro di opinioni tra i vari coordinatori, dopo l’ok del presidente Merlo, Bellinato è stato dunque eletto per acclamazione coordinatore MAIE Nord e Centro America.

“Ringrazio il presidente Ricardo Merlo, il vicepresidente mondiale Angelo Viro e Ricky Filosa, fondatore del MAIE Nord e Centro America, per la fiducia che mi stanno dando con questo nuovo incarico di grande responsabilità”, ha dichiarato Flavio Bellinato.