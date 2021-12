VIDEO | Zaia: “Riapriremo i Covid hospital, non ci sono alternative”

"Abbiamo dato l'ok per attivare i Covid hospital in caso di bisogno. Alternative non ce ne sono. Altrimenti è come spostare la polvere da una parte all'altra. I pazienti con sintomi gravi hanno bisogno di cure specifiche". Così il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa