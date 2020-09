VIDEO | Sottosegretario Merlo al CGIE: “Voto all’estero da rivedere, così non regge più”

Tra i temi affrontati, anche quello della rete consolare: “Abbiamo fatto un grande sforzo per migliorare i servizi consolari, dalla carta d’identità elettronica – per ora presente solo in alcuni Paesi europei – fino ai fondi stanziati dal 2017 per aumentare la quantità degli impiegati di ruolo. Purtroppo a volte la burocrazia rallenta tutto il processo. Ma da gennaio dovrebbero cominciare ad entrare i primi 300 impiegati di ruolo, giovani, che dopo una formazione alla Farnesina prenderanno il proprio posto all’interno della rete consolare italiana nel mondo. Ci auguriamo di averli già disponibili a giugno-luglio 2021”.

“Sarà importante nella legge di stabilità trovare i fondi per aumentare il numero dei contrattisti, che in tre o quattro mesi possono essere assunti dai Consolati. A causa della pandemia abbiamo perso molto tempo nella gestione di alcuni servizi consolari in particolare, ci vogliono nuove persone per recuperare e credo che nuovi contrattisti saranno fondamentali in questo periodo di transizione”.