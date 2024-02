Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione del question time al Senato, parlando del Ponte sullo Stretto di Messina ha detto: “Sarà un’opera che porterà lavoro, sviluppo e crescita non solo in due regioni affamate di infrastrutture e di lavoro, ma in tutta Italia. Infatti i dati di enti terzi , penso ad Open Economics – distribuiscono in tutta Italia le ricadute occupazionali e di ricchezza in tutte le Regioni. La prima regione ad incremento di Pil e posti di lavoro creati sarà la mia Lombardia. E’ un’opera che unisce l’intero Paese”.

“Confermo che l’intenzione è aprire i cantieri entro l’anno 2024 e aprire al traffico stradale il Ponte nel 2032”, ha affermato sul tema della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina il ministro Salvini.

“Per me è una grande soddisfazione, vi ringrazio”. Con queste parole il vicepremier ha aperto la riunione al Mit sull’aggiornamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

All’incontro presenti, tra gli altri, oltre Salvini, l’ad Stretto di Messina spa Pietro Ciucci, il presidente Stretto di Messina spa Giuseppe Recchi, i presidenti Renato Schifani (Regione Siciliana) e Roberto Occhiuto (Regione Calabria, in collegamento), i sindaci di Villa San Giovanni (Giuseppina Caminiti) e Messina (Federico Basile).