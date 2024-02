“È la locomotiva d’Italia, la Lombardia, e deve continuare a esserlo”. L’ha detto il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida a margine del suo incontro con il Governatore della Lombardia Fontana a Milano sulle tematiche delle politiche agricole.

Quelli che sono gli “asset strategici” della regione, “devono essere protetti”.

“Crediamo in un’Italia sempre più forte in Europa, con un Governo che vede Giorgia Meloni essersi attivata sin da subito per far percepire che il suo ruolo non era in contrasto con l’Europa”.

“In soli 16 mesi l’Italia è tornata protagonista. La Lombardia non può che essere protagonista in questa Italia”.

Con Fontana “abbiamo avuto modo di confrontarci su un modello di sviluppo che metta in condizione la Lombardia di esprimere il massimo del suo potenziale”.