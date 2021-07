VIDEO | Olimpiadi Tokyo, apre Casa Italia: ospitalità tricolore e made in Italy

Piccola cerimonia nel tardo pomeriggio giapponese per inaugurare la struttura allestita dal direttore del Marketing, Diego Nepi

Ha aperto ufficialmente i battenti Casa Italia, il cuore azzurro che batterà per tutta la durata dei Giochi Olimpici al via oggi. E’ un angolo d’Italia a Tokyo, un punto di riferimento all’insegna dell’ospitalità tricolore e del made in Italy.

Alcune keywords di Casa Italia: il tricolore che illumina la facciata, i taxi personalizzati “Italia Team”, arredi di buon gusto all’interno, cibo di qualità che da queste parti non guasta mai.

Piccola cerimonia per inaugurare la struttura allestita dal direttore del Marketing, Diego Nepi, all’interno del ‘The Kihinkan – Takanawa Manor House’, con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che al Corriere dello Sport Stadio ha dichiarato: “Rispettati gli impegni presi con le aziende che ci hanno dato fiducia”.