VIDEO | Meloni: “L’Italia ha pagato per mancanza di visione, lavoriamo per invertire questa tendenza”

"L’Italia ha già pagato la sua mancanza di visione, che abbiamo visto negli ultimi decenni, una mancanza di visione che ha frenato la crescita e che ha reso la Nazione dipendente dall’estero in troppi settori. Noi stiamo lavorando per invertire questa tendenza". Meloni tra le altre cose pensa a investimenti strutturali “per difendere il nostro made in Italy, il marchio, una delle cose più preziose che abbiamo”.