La pizza napoletana, parte della nostra storia

La tradizione può evolversi ma senza essere stravolta. La pizza con l'ananas non è certo partenopea e neppure quella col gauda. Deve essere ricordato che la pizza napoletana è riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Come tale, deve essere difesa

Gli americani sono i più grandi mangiatori di pizza. Negli Stati Uniti d’America ci sono tante pizzerie e gli americani amano la pizza così tanto da definirla un loro piatto nazionale. La realtà è ben diversa e, visto anche il recente evento del Pizza Expo negli Stati Uniti d’America, desidero mettere questo in risalto. Infatti, la pizza nacque qui in Italia, ma circa le sue origini vi è un grosso mistero.

Riprendendo ciò che è stato scritto da Pier Paolo Filosa in suo articolo su questo giornale, il termine “pizza” risalirebbe al 997 e sarebbe stato trovato su un documento originario di Gaeta. Per il fornaio Gabriele Bonci, la pizza nacque nell’Antica Roma. Tra i Romani era in voga un pane schiacciato su cui si mettevano i fichi. I pescatori usavano condire questo pane con le minutaglie di pesce. Tuttavia, la pizza si legò ad una città: Napoli. Del resto, anche Napoli fece parte dell’Impero Romano.

Nel XV secolo, fu scoperta l’America. Con la scoperta dell’America, giunsero prodotti come il pomodoro ed il resto è storia nota. Dopo questo breve excursus storico, condivido questa breve riflessione.

Oggi, nel mondo, si spaccia per pizza napoletana un prodotto che di partenopeo ha solo il nome. Per esempio, vi sono pizzerie che producono pizze sulle quali si mette un sugo di pomodoro con quintali di aglio ed origano (che magari vengono usati per coprire il sapore di una conserva vecchia ed acidula) e con formaggio che di certo non è mozzarella di Agerola ma una pasta filata industriale o (peggio ancora) si usa il gauda.

Ci sono altri che producono pizze “fantasiose”, come quella con l’ananas.

Purtroppo, pizzerie di questo tipo sono presenti anche qui in Italia e macchiano il buon nome dei molti locali i cui pizzaioli seguono in maniera quasi religiosa la tradizione.

La tradizione può evolversi ma senza essere stravolta. La pizza con l’ananas non è certo partenopea e neppure quella col gauda. Deve essere ricordato che la pizza napoletana è riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Come tale, deve essere difesa.