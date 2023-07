VIDEO | Italiani all’estero, Borghese (MAIE): “Sempre grati a Mirko Tremaglia”

“Il Movimento associativo degli italiani all'estero (MAIE), per quanto riguarda le politiche dedicate agli italiani nel mondo, si riconosce pienamente nelle idee di Tremaglia e opera quotidianamente per attuarle"

“Ricorre in questi giorni il quarto anniversario dell’intitolazione di una sala del CGIE presso la Farnesina al ministro degli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia, padre della legge che consente agli italiani all’estero di essere rappresentati nel Parlamento italiano da senatori e deputati”. Lo ricorda in una nota il Sen. Mario Borghese, eletto in Sud America con il Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“A Tremaglia – prosegue Borghese -, che ha creduto con determinazione e con grande visione a questa grande battaglia vinta, che ha ridato dignità ed onore agli italiani che vivono nel mondo e che non dimenticano le loro origini, confermiamo la nostra gratitudine”.

“Il ministro resterà negli annali della storia per questa legge che deve rappresentare anche una opportunità per il made in Italy e per l’economia del Paese”.

“Il Movimento associativo degli italiani all’estero (MAIE), per quanto riguarda le politiche dedicate agli italiani nel mondo, si riconosce pienamente nelle idee di Tremaglia e opera quotidianamente per attuarle”, conclude il senatore.