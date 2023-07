VIDEO | Voto all’estero, Di Sanzo (Pd) a ItaliaChiamaItalia: “Non escludiamo un sistema misto”

“La mia idea politica è quella di dare rappresentanza a tutti, alla vecchia e alla nuova emigrazione, per portare avanti le nostre esigente di italiani in Nord e Centro America”

Christian Di Sanzo, deputato Pd eletto nel Nord e Centro America, intervistato dal direttore di Italiachiamaitalia.it, Ricky Filosa, ha parlato di alcuni dei temi che interessano più da vicino gli italiani nel mondo. Tra questi, quello dei servizi consolari e del voto all’estero.

“La mia idea politica è quella di dare rappresentanza a tutti, alla vecchia e alla nuova emigrazione, per portare avanti le nostre esigente di italiani in Nord e Centro America”, dichiara Di Sanzo, che aggiunge: “In questi primi mesi mi sono concentrato su cittadinanza, sanità e servizi consolari”.

Di Santo – che in passato è stato presidente del Comites di Houston – nelle scorse settimane ha risposto all’appello del Comites di Santo Domingo che ha chiesto un sostegno per poter rafforzare l’organico dell’ufficio consolare della locale Ambasciata d’Italia. “E’ un problema su cui dobbiamo continuare ad insistere, fare pressione, per ottenere risultati concreti”.

Sulla riconferma di Michele Schiavone alla guida del CGIE: “Sono contento, si può proseguire il lavoro svolto dal Consiglio Generale degli italiani all’estero. Da parte mia ci sarà il massimo impegno per collaborare con il CGIE e tutti i comites del mondo”.

Voto all’estero? “Il meccanismo sicuramente ha dei grossi problemi: il voto elettronico è una possibilità, ma non può essere l’unica, perché andrebbe ad escludere persone anziane che non hanno dimestichezza con i sistemi digitali. Guardiamo a tutte le opzioni, anche a un sistema misto”.

L’intervista si è svolta lunedì 19 giugno alla Farnesina, poco dopo l’elezione di Schiavone a Segretario Generale CGIE. Qui sotto, il video.