VIDEO | Forza Italia, Berlusconi: “Così Mara Carfagna rischia di dividere il partito”

“L’ipotesi che la Lega, che Salvini, possa entrare nel partito popolare europeo non è all’ordine del giorno. Se potrà succedere, succederà fra qualche anno”. “Per adesso con Salvini ho fatto un discorso sulla possibilità di votare insieme al Parlamento europeo su alcuni specifici temi”.

PARTITI, TORNARE AL FINANZIAMENTO PUBBLICO

“Ritengo veramente che si dovrebbe ritornare al finanziamento pubblico” dei partiti, perche’ “la politica costa”.

A proposito della nascente associazione di Mara Carfagna: “Ho avuto l’offerta di essere presidente onorario” di ‘Voce Libera’ “ma ho detto di no, perche’ in un partito libero credo sia inutile far nascere associazioni che finiscono per rappresentare una corrente, che rischia di dividere il partito stesso”.

“Non c’e’ neppure nella piu’ piccola parte in Salvini l’idea, la volonta’ di diventare uomo di potere. E’ stata assolutamente sbagliata quella frase in cui ha chiesto pieni poteri. Voleva dire che avendo una maggioranza ampia si poteva intervenire con dei provvedimenti per migliorare la vita degli italiani. Lui con me si e’ lamentato di alcuni ostacoli che ha trovato ma si e’ scusato per quella frase”.

A proposito di legge elettorale: “Non abbiamo toccato questo tema ma non mi sembra che su questo Salvini abbia idee precise, non mi sembra che abbia le idee chiare”.