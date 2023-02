Pasta ai ceci, pomodori e acciughe, che non lascia indifferente nessuno. Questa ricetta è perfetta per pranzo o cena, ideale per l’inverno

Pasta ai ceci, pomodori e acciughe, che non lascia indifferente nessuno. Questa ricetta è perfetta per pranzo o cena, ideale per l’inverno. Bastano pochi semplici ingredienti e pochissimo tempo per preparare un pasto delizioso, soddisfacente e riscaldante.

Ingredienti: