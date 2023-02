Ecco i vincitori del Campionato del Mondo di Pizza 2023

Il 20, 21 e 22 febbraio, all’interno della fiera Beer&Food Attraction, si è svolto il Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere. I migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo si sono sfidati in 16 discipline per aggiudicarsi i titoli di Campione del Mondo!

PIZZA CLASSICA

1° CLASSIFICATO – Davide D’Albenzio 925 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Enrico Tremamondo 917 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Daniel Favero 904 PUNTI

PIZZA NAPOLETANA CLASSICA

1° CLASSIFICATO – Yurii Felyk 879 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Mariano Sferruggia 865 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Kostiantyn Melnychuk 838 PUNTI

PIZZA NAPOLETANA CONTEMPORANEA

1° CLASSIFICATO – Nicodemo Arnoni 967 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Dennis Colosimo 919 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Amal Satharasinghe Perera 903 PUNTI

PIZZA SENZA GLUTINE

1° CLASSIFICATO – Leandro Lenoci 864 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Giuseppe Battiloro 842 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Chiara Pedini 832 PUNTI

PIZZA IN TEGLIA ALLA ROMANA

1° CLASSIFICATO – Paolo Monaco 873 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Dario Nardin 861 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Fabrizio Di Leginio 853 PUNTI

PIZZA IN PALA

1° CLASSIFICATO – Nicola Sardella 935 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Paolo Trinello 905 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Gian Maria Laghi 889 PUNTI

PIZZA TONDA AL MATTERELLO

1° CLASSIFICATO – Lorenzo Carletti 910 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Joris Atoch 890 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Simon Courret 890 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Fabrizio Di Leginio 880 PUNTI

PIZZA A 4 MANI

1° CLASSIFICATO – Laurentiu Oprea 886 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Artur Balliu 868 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Samuele Scardoni 862 PUNTI

PIZZA E BIRRA

1° CLASSIFICATO – Gianni Calaon 1184 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Luciano Dado 1157 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Razvan Bertea 1149 PUNTI

PIZZA FRITTA

1° CLASSIFICATO – Pietro Sementilli 903 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Nicodemo Arnoni 882 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Davide Samarani 864 PUNTI

PIZZA AL METRO

1° CLASSIFICATO – Zaffira Zanotti 849 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Corrado Bombaci 825 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Gabriele Rovelli 808 PUNTI

PIZZA AL DESSERT

1° CLASSIFICATO – Corrado Bombaci 964 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Antonio Petrini 926 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Michela Carbone 915 PUNTI

MISTERY BOX

1° CLASSIFICATO – Giovanni Recchia 832 PUNTI

1° CLASSIFICATO – Luciano Dado 832 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Alessandro Ditrento 805 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Etienne Mannoni 803 PUNTI

FREESTYLE

1° CLASSIFICATO – Francis Tolu 496 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Gabriele Asaro 453 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Filippo Pace 427 PUNTI

PIZZA PIÚ LARGA

1° CLASSIFICATO – Daniele Pasini 124,5 cm

2° CLASSIFICATO – Sergio Asaro 113,5 cm

3° CLASSIFICATO – Nicodemo Aroni 98,5 cm

PIZZAIOLO PIÙ VELOCE

1° CLASSIFICATO – Daniele Pasini 1.10″

2° CLASSIFICATO – Duilio Roberto Armetta 1.17″

3° CLASSIFICATO – David Sommers 1.28″

Premi speciali

• Pizza in rosa: Michela Carbone si è aggiudicata il premio per essere stata la donna che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto in una delle competizioni;

• Pizzachef emergente: Antonio Petrini è stato premiato come pizzaiolo under 30 con il punteggio assoluto più alto in una qualsiasi delle competizioni;

• Re delle pizze romane: Fabrizio Di Leginio, invece, ha ottenuto il premio per aver ottenuto il miglior risultato assoluto quale somma dei punteggi delle 3 gare (pizza in teglia, pizza in pala e pizza al matterello).

Aziende partecipanti

Le aziende partner di questo evento rappresentano delle eccellenze del Made in Italy e non solo, sia nel settore del food che dell’equipment.

MAIN SPONSOR

AB Italmill, Demetra, Coca Cola, Galbani professionale, Mulino Caputo

SPONSOR

Morello Forni, Gi.Metal, Italforni, Regina, Compagnia Mercantile d’Oltremare, Cameo Professional, Testo, Arte Olearia Coppini, Farm Frites, AV Baking, Cerutti Inox, David Forni, EcoDu hanno scelto di essere a fianco dei pizzaioli professionisti per questa entusiasmate avventura.

Special guest presenti

Nei giorni di gara sono stati numerosi gli ospiti d’eccezione che hanno valutato i pizzaioli professionisti in gara. L’occasione ha dato la possibilità a concorrenti e pubblico di incontrare Gabriele Bonci, Luciano Passeri, Camillo Caddeo, Andrea Bosio, Luciano Sorbillo, Paco Linus, Mike Arvblom, Mauro Alba, Elia Pompa, Francesco Marasciulo, Raffaele Di Stasio, Pasquale Chirico, Thierry Graffagnino e molti altri ancora!

Le gare si sono svolte in uno spazio fieristico di 800 mq del padiglione A1 della fiera Beer&Food Attraction allestito con 10 postazioni completamente attrezzate per la preparazione delle pizze. Nella valutazione dei concorrenti sono stati impegnati più di 20 giudici ai forni e addetti ai laboratori di preparazione e 6 tavoli di giurie con oltre 70 professionisti all’assaggio, selezionati a livello internazionale, fra cui i responsabili delle maggiori catene di pizzeria in Europa quali: Fratelli La Bufala, Rossopomodoro, Menchetti, Molino, L’Artigiano, Pizzikotto, Pizzium.

Le parole dell’organizzatore, Enrico Famà al termine dell’evento: “Sono stati tre giorni fantastici, devo ringraziare di cuore tutti i professionisti che hanno voluto partecipare a questo evento e che hanno voluto mettersi in gioco. Un grazie doveroso anche a chi ha partecipato per la prima volta, che si è fidato del nostro know-how per vivere la sua prima esperienza di gara. La macchina organizzativa è stata impeccabile, devo fare i complimenti a tutto il mio gruppo di lavoro, alle aziende che ci hanno seguito e supportato anche in questa avventura e al polo fieristico che ci ha ospitato, rendendo il Campionato del Mondo di Pizza un evento unico”.

Il Campionato del Mondo, svoltosi all’interno di Beer&Food Attraction, è stato organizzato da Ristorazione Italiana Magazine, il network B2B di riferimento in Italia per la ristorazione professionale, in collaborazione con IEG Italian Exibition Group, con il patrocinio di Associazione Pizza Romana, volta a promuovere, difendere e sviluppare la Pizza Romana in Teglia, in Pala ed al Piatto con il Matterello, in Italia ed in particolare nel Mondo, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, oltre che con la collaborazione di Master Pizza Champion, talent TV dedicato ai pizzaioli professionisti.