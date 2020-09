VIDEO | Berlusconi lascia l’ospedale, ha sconfitto il coronavirus

“Oggi è il giorno in cui milioni di bambini e di ragazzi ritornano a scuola. Questa è una notizia positiva e un segno importante del ritorno alla normalità e anche un passaggio delicatissimo. Per questo voglio rivolgere a tutti gli studenti un affettuoso in bocca al lupo per l’anno scolastico che oggi comincia”. “Si deve andare avanti, l’Italia non può stare ferma, sarebbe una catastrofe sanitaria ed economica senza precedenti. Il modo per evitarlo dipende da tutti noi”.

In completo blu e cravatta, prima di salire in auto, insieme al suo medico personale Alberto Zangrillo, Berlusconi ha rivolto ai giornalisti “tutti i miei piu’ calorosi auguri di buona salute e i miei calorosi auguri di benessere economico in questa difficile crisi economica che sta avvenendo”. L’ex presidente del Consiglio e’ diretto a Villa San Martino dove restera’ in quarantena in attesa del secondo tampone negativo.