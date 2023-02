EXPO 2030 | Sottosegretario Maria Tripodi in Giappone

Incontri con le istituzioni e le autorità locali. Temi sul tavolo: l'esposizione Universale 2030, la cooperazione in campo economico, politico e culturale e la collaborazione in ambito G7, di cui il Giappone detiene quest'anno la presidenza

“Il sostegno della candidatura di Roma a ospitare l’esposizione Universale 2030, la cooperazione in campo economico, politico e culturale e la collaborazione in ambito G7, di cui il Giappone detiene quest’anno la presidenza”: sono questi i temi al centro della visita nel Paese asiatico di Maria Tripodi, sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

“Conclusa ieri la tappa a Singapore – si legge in una nota -, dove ha presenziato all’inaugurazione della mostra di arte contemporanea ‘La Grande Visione Italiana-Collezione Farnesina’ e incontrato i ministri di Stato per gli Affari esteri, del Commercio-industria e della Cultura, Tripodi è giunta oggi a Tokyo, seconda tappa della sua missione in Asia”.

Nella capitale giapponese, prosegue la nota, “incontrerà la vice ministro parlamentare agli Affari esteri Yuumi Yoshikawa, il decano del gruppo parlamentare d’amicizia tra Italia e Giappone Akira Amari, e il vice ministro parlamentare per l’Economia, il commercio e l’industria Makoto Nagamine”.

La missione, informa ancora la nota, “proseguirà a Hanoi nel fine settimana, dove è previsto un evento di presentazione ai media della candidatura di RomaExpo2030 cui seguiranno incontri istituzionali con il vice ministro degli Esteri Nguyen Minh, il vice ministro della Cultura, sport e turismo Nguyen Phuong Hoa, con i membri del gruppo di amicizia parlamentare Italia- Vietnam e con i rappresentanti del ‘sistema Italia’ in Vietnam. La sottosegretario – conclude il comunicato – presenzierà inoltre a un concerto per celebrare i 50 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam”.